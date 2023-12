‘Krankzinnige’ Tesla-staking in Zweden verraadt cultuurclash

Ruim 130 Zweedse automonteurs bezorgen Elon Musk al bijna twee maanden kopzorgen. Eind oktober legden ze het werk neer, omdat Tesla weigert te onderhandelen met vakbond IF Metall over een cao. 'Krankzinnig', zo omschreef Tesla-topman Musk de staking op zijn eigen sociale medium X.

Krankzinnig of niet, de actie slaat aan én slaat over naar andere sectoren. Tesla's die aankomen in een Zweedse haven? Worden door havenarbeiders niet meer uitgeladen. Een pakketje voor de Amerikaanse autofabrikant? De post bezorgt ze niet meer. Ben je werkzaam op het kantoor van Tesla in Stockholm? Dan moet je zelf je bureau schoonmaken, want ook de vakbond van schoonmakers toont zich solidair met de stakende Tesla-medewerkers.

En dat gaat verder dan alleen Zweden. Een geitenpaadje om via Deense havens auto's bestemd voor de Zweedse markt te verschepen, is al geblokkeerd: Deense havenarbeiders tonen zich solidair en weigeren de auto's aan land te halen. Ook Noorse en Finse vakbonden waarschuwen Tesla om een akkoord te sluiten met IF Metall. Zo niet, dan kunnen vanaf volgende week ook daar solidariteitsstakingen in de havens worden gehouden.

Volgens de vakbond zijn bij Tesla de arbeidsvoorwaarden slechter dan bij andere autofabrikanten. Lonen zouden lager zijn en ook andere voorwaarden, zoals een jaarlijkse loonstijging, zijn er niet vastgelegd. Met de staking hoopt de vakbond Tesla te bewegen om collectieve afspraken te maken.

Op zijn beurt zegt Tesla werknemers goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Het bedrijf weigert al sinds zijn komst naar Zweden principieel een cao af te sluiten. Dat doet het nergens. Musk zegt "niets op te hebben" met vakbonden of cao's.

Zweedse model

En daar zit de crux: die collectieve arbeidsovereenkomst is in Zweden juist het fundament onder de arbeidsmarkt. Het zogenoemde 'Zweedse model' gaat ervan uit dat de werknemers, vertegenwoordigd door de vakbond, en de werkgevers het eens worden over arbeidsvoorwaarden zoals loon, werktijden en pensioen, zonder bemoeienis van de overheid.

Zo is er geen wettelijk minimumloon, maar worden minimumsalarissen afgesproken per sector en vastgelegd in cao's. Een systeem dat voor zowel werkgevers als werknemers lijkt te werken: in vergelijking met andere landen zijn er nauwelijks stakingen of andere vakbondsacties.

En hoewel Zweedse vakbonden te maken hebben met een dalend ledenaantal, is nog altijd een ruime meerderheid van de werknemers erbij aangesloten. Ter vergelijking: in Nederland is dat momenteel een kleine 15 procent. Dat Tesla zich weigert te voegen naar de Zweedse goede manieren, is dan ook tegen het zere been van de hele vakbondsbeweging: het komt neer op een verwerping van het Zweedse arbeidsmarktmodel.