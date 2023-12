Honderden kilo's illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft de afgelopen dagen op meerdere plekken honderden kilo's aan illegaal vuurwerk aangetroffen. In Terneuzen, Geertruidenberg en Roosteren werden vondsten gedaan.

In Terneuzen ging het om ruim 250 kilo, dat in een loods aan de Polenweg lag. De Zeeuwse politie vond daar gisteren vijftien dozen met zwaar vuurwerk, met daarin onder meer cobra's en vuurpijlen.

De huurder was niet in de loods, en hij bleek ook niet thuis te zijn. In zijn woning kwam de politie meer professioneel vuurwerk tegen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij zal later worden verhoord.

Ook drugs

Vrijdag deed de Brabantse politie een vuurwerkvondst van 250 kilo in de schuur van een woning in Geertruidenberg. De bewoner van het huis is aangehouden als verdachte. Ook werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Verder leverde een grote vuurwerkcontrole aan de Belgische grens gisteren kilo's vuurwerk op. De Nederlandse en Belgische politie werkten samen bij de grensovergang bij het Limburgse Roosteren en namen daar in totaal 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag. Er werd twaalf keer proces-verbaal opgemaakt.