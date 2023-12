Twee zwaargewonden door steekpartij bij discotheek in Lemele

Bij een steekpartij in het Overijsselse Lemele zijn vannacht twee zwaargewonden gevallen. Het incident was rond 03.15 uur op de Dominee Berkhofweg, in de buurt van een discotheek.

De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. De slachtoffers, 18 en 19 jaar, werden in hun buik gestoken, meldt RTV Oost. Ze hadden de discotheek bezocht. Drie mensen zijn aangehouden.

De uitgaansgelegenheid was op moment van de steekpartij net gesloten, waardoor veel uitgaanspubliek getuige was van het incident. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

Mes in auto

Ongeveer tien minuten na de eerste melding konden agenten een auto met drie personen stilzetten. In het voertuig lag een mes.

De inzittenden zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Het gaat om een man van 19 uit Coevorden, een 18-jarige man uit Emmen en een jongen van 16 uit Coevorden.