Zeker negen explosies dit weekend; veel schade, geen gewonden

Een dag eerder, in de nacht van vrijdag op zaterdag, moest een portiek aan de Jan van Vuchtstraat in Rotterdam-West het ontgelden. In Dordrecht ging die ochtend een explosief af bij een café. In alle gevallen zijn de daders voortvluchtig en zoekt de politie getuigen. Een woordvoerder van de politie Rotterdam zegt dat er vooralsnog geen verband is gevonden tussen de incidenten.

Vier van de negen explosies vonden plaats in Rotterdam en de omliggende gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht. Afgelopen nacht was het raak aan de Persoonshaven in Rotterdam-Zuid, waar volgens de politie "materiële schade" ontstond. Zo'n 15 kilometer verderop ging vannacht een explosief af bij een huis aan de Koninginneweg in Zwijndrecht. Ook die bewoners kwamen met de schrik vrij.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook in het midden van het land, in Almere, gingen dit weekend twee explosieven af. Afgelopen nacht ontstond volgens de politie veel schade bij een ontploffing. Een nacht eerder was er een woningbrand als gevolg van een explosief aan het Freyjaplantsoen. Volgens Omroep Flevoland waren de bewoners, moeder en kind, thuis op het moment van de ontploffing.

In Den Haag waren drie explosies. Bij een café aan de Vaillantlaan ontstond vannacht grote schade bij een ontploffing. De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk naar binnen is gegooid. Omroep West meldt dat meerdere ruiten zijn gesprongen.

Het café ligt in de Schilderswijk, waar een nacht eerder ook twee explosies waren. Daarbij raakte de gevel van een restaurant aan het Hobbemaplein beschadigd en in de Hobbemastraat gingen ruiten kapot door een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is.

Aantal explosies verdrievoudigd

Het aantal explosies in Nederland is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd, werd afgelopen vrijdag bekend. De teller stond op die dag op 622. In heel 2022 waren dat er 228. Het gaat om explosieven bij huizen, auto's en bedrijfspanden.