Nog geen spektakel bij Heracles-RKC; Martins Indi debuteert bij AZ

Gregory van der Wiel meldde zich begin augustus op het trainingsveld van RKC Waalwijk met als doel voor de start van de competitie fit te raken. Dat lukte niet en momenteel is de 32-jarige oud-international helemaal niet op de club. "Hij is er niet omdat.. uh.. daar mag ik niks over zeggen", zei trainer Fred Grim op Fox Sports. "Dan weet je het antwoord al." Het coronavirus dus.