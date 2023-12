Trainer Van den Brom aan de kant gezet door Lech Poznan uit Polen

In de Poolse competitie eindigde Van den Broms Lech vorig jaar op plek drie, ook dit jaar staat de club derde in de Ekstraklasa. De Nederlander slaagde er niet in zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

John van den Brom is na anderhalf jaar weggestuurd als trainer van Lech Poznan, zo meldt de Poolse club. Van den Brom had nog een contract tot het eind van dit seizoen. Met Lech Poznan bereikte de 57-jarige trainer vorig seizoen de kwartfinale van de Conference League.

Rzasa: 'Veel punten verloren'

Technisch directeur Tomasz Rzasa, die in Nederland voor onder meer Feyenoord voetbalde, geeft uitleg over het vertrek van de coach.

"We hebben de situatie over een langere periode geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste oplossing is", aldus Rzasa op de clubsite. "Van den Brom heeft het heel goed gedaan vorig seizoen toen we de kwartfinales van de Conference League bereikten. Supporters zullen de wedstrijden tegen Villarreal en Bodø/Glimt, Djurgårdens IF en Fiorentina niet snel vergeten."

Rzasa benoemt een tegenvallend najaar als reden voor de breuk met de coach: "Het was niet zo succesvol als we hadden gehoopt. Niet alleen door de vroege Europese uitschakeling, maar ook de situatie in de competitie. We staan derde, maar hebben al veel punten verloren."

Lech Poznan won dit seizoen negen van de negentien wedstrijden in de competitie.

Opvolger

Mariusz Rumak neemt de taken van Van den Brom voor de rest van dit seizoen over. De 46-jarige Pool was negen jaar geleden al hoofdtrainer van de club en werkte de afgelopen twee jaar in de jeugdopleiding.