Ten Hag onder druk, maar Ferguson bewees: duel met Liverpool kan ommekeer zijn

Zou Erik ten Hag weleens zwetend wakker worden uit een duistere droom over Anfield? In maart keek hij machteloos toe hoe zijn Manchester United op ongekende wijze vernederd werd door Liverpool. Cody Gakpo opende de score voor Liverpool vlak voor rust en daarna gingen de sluizen open: 7-0. Ten Hag zal vandaag zijn demonen onder ogen moeten komen als Manchester United op bezoek gaat in Liverpool. En dit keer is de druk een stuk hoger. Als je de Engelse tabloids moet geloven dan ligt zijn hoofd al op het hakblok. Maar Liverpool kan ook de ommekeer zijn. Dat bewees zijn beroemde voorganger Sir Alex Ferguson.

De erfenis van Sir Alex Ferguson is een zware last voor Erik ten Hag bij Manchester United. - Foto: Reuters

In de 27 jaar dat Ferguson aan het roer stond op Old Trafford, maakte hij 63 keer de opstelling voor een duel met Liverpool. Van die 63 wedstrijden won Manchester United er dertig. Toen Ferguson in het najaar van 1986 begon in Manchester, schrok hij van zijn selectie. Grote namen als Bryan Robson, Norman Whiteside en Paul McGrath brachten meer tijd door in de pub dan op het trainingsveld en dus was het geen wonder dat de club in november onderaan bungelde in de First Division, de voorloper van de Premier League. United stond er nog steeds slecht voor toen het op Boxing Day, de dag die wij Tweede Kerstdag noemen, aantrad tegen Liverpool. Een jaar eerder had Kenny Dalglish na het Heizeldrama Liverpool als speler-manager overgenomen en meteen de dubbel gewonnen.

In 2011 troffen de oude rivalen Kenny Dalglish (in zijn tweede periode bij Liverpool) en Alex Ferguson elkaar opnieuw. - Foto: AFP

Ook in het seizoen 1986/1987 was Liverpool favoriet. Maar zo ging het niet, die 26ste december. United won, met 1-0. Whiteside scoorde op aangeven van Jesper Olsen. Het zou de enige uitzege zijn dat seizoen voor United. In maart troffen beide ploegen elkaar opnieuw, nu op Old Trafford. United was intussen opgeklommen naar de middenmoot, Liverpool was in een verwoede strijd verwikkeld met stadgenoot Everton om de landstitel. United won weer met 1-0 door een treffer in de 88ste minuut en hielp zo Everton aan het kampioenschap. Liverpool was blauw, toen Dalglish met zijn ploeg terugkeerde in de stad aan de Mersey. Een lange, diepe vete tussen de twee Schotse managers was geboren.

Klopp snapt druk op Ten Hag niet Van een vete is nu in ieder geval geen sprake. In aanloop naar de wedstrijd sprak Liverpool-trainer Jürgen Klopp zijn verbazing uit over de druk die op de schouders van zijn collega zou rusten. "Ten Hag is net Trainer van de Maand geworden en zij zijn de ploeg in vorm, gezien de resultaten van afgelopen maand. Hoezo is het dan ineens helemaal mis? Dat snap ik niet."

Liverpool-coach Jürgen Klopp wordt in aanloop naar het Premier League-duel met Manchester United gevraagd naar Erik ten Hag. - NOS

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar ook Ferguson deed er ruim zes jaar over voordat hij zijn eerste landstitel won met Manchester United, met dank aan het grillige genie Eric Cantona. En pas daarna bouwde hij de club met talenten als David Beckham, Ryan Giggs en Paul Scholes uit tot een dominante factor. Ook Ferguson begon moeizaam In zijn eerste jaren was Ferguson verre van onomstreden. December 1989 omschreef hij achteraf als zijn donkerste periode. United had al zeven wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Toen Ferguson afreisde naar Nottingham voor een duel in de FA Cup hadden de Engelse tabloids de koppen al klaar voor zijn ontslag. Maar United knokte zich moeizaam naar een 1-0 zege. Een paar maanden later stond Ferguson op Wembley met de FA Cup in zijn handen, zijn eerste trofee in dienst van United.

De positie van Erik ten Hag als trainer van Manchester United staat onder druk na teleurstellende resultaten in de Premier League en de uitschakeling in Europa. Zondag reist hij af naar Anfield voor de topper tegen Liverpool. - NOS