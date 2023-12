Shorttrackers Velzeboer en Poutsma delen goud: 'Gaan we niet snel vergeten'

Breed grijnzend vallen Selma Poutsma en Xandra Velzeboer elkaar in de armen. Vlak daarvoor is de uitslag van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul bekendgemaakt. Een uitslag waar een finishfoto aan te pas moest komen. Maar zelfs op die foto is geen verschil te zien. En dus worden de twee Nederlandse kamergenoten even later beiden gehuldigd als winnares van de kortste afstand. Uniek? Misschien niet. Maar wel heel bijzonder. Voor Velzeboer is het al haar derde zege van de voorgaande vier wereldbekerontmoetingen op de 500 meter dit seizoen. Voor Poutsma is het de eerste zege, nadat ze deze jaargang al wel drie keer tweede was geworden.

Een samenvatting van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul, met een opmerkelijke uitkomst. - NOS

Een paar uur later, na nóg een gouden race op de aflossing, huldigingen en dopingcontroles, knepen de kamergenoten zichzelf nog steeds in de arm. Poutsma dacht dat Velzeboer nèt iets eerder was. Velzeboer wist het écht niet. En toen bleken ze dus precies tegelijk te zijn gefinisht. "Het is bijna magisch om op deze manier met zijn tweeën te winnen", jubelde Poutsma. "Dat dit ook een mogelijkheid was, is echt geen moment in mijn hoofd opgekomen. Ik ben er echt heel blij mee". Golden Girls De Amerikaanse televisieserie Golden Girls uit de jaren 1980, waarin een stel vriendinnen op leeftijd mijmeren over hun verleden, doet geen belletje rinkelen. Logisch, want de laatste aflevering werd ruim veertig jaar geleden uitgezonden. "Maar over vijftig jaar zullen we met een koffietje of thee misschien best nog terugdenken aan deze heel mooie dag", denkt Velzeboer. "Zo van: weet je nog..." Poutsma sluit zich daarbij aan: "Dit gaan we niet snel vergeten."

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma kwamen precies tegelijk over de streep op de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul en delen het goud. 'Over vijftig jaar denken we vast nog terug aan deze dag.' - NOS

In de finale - waarin het Nederlandse duo het opnam tegen drie Chinezen - ging het mis bij de start voor Velzeboer, die aan de binnenkant geen ruimte vond voor haar versnelling en in de achtervolging moest. Die achtervolging was op Poutsma, want die had een groot gat geslagen met de rest van het veld. In de laatste twee ronden ging het kaarsje echter langzaam uit bij Poutsma en kon Velzeboer het gaatje dichten.

Alom lachende gezichten in het Nederlandse kamp na de opmerkelijke afloop van de 500 meter voor vrouwen. - Foto: NOS

Op het laatste rechte eind kwam Velzeboer langszij, maar niet erover. En zo zorgden de twee Nederlandse toppers voor shorttrackgeschiedenis en veel lachende gezichten in het Nederlandse kamp. Het brons was voor de Chinese Wang Ye.

Ook goud op de aflossing Niet veel later stonden Poutsma en Velzeboer - die in maart ook al vier wereldtitels verzamelde in het shorttrackmekka van de wereld - weer op het ijs voor de finale van de aflossing. Omdat Michelle Velzeboer na een val op zaterdag niet kon starten, mocht Diede van Oorschot haar tweede finale van het weekend rijden. De net 20-jarige Utrechtse bereikte zaterdag verrassend de finale van de 1.500 meter, de eerste in haar nog prille loopbaan.

Een samenvatting van de finale op de aflossing voor vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul. - NOS

Net als routinier Yara van Kerkhof kwam ze eerder op zondag niet verder dan de B-finale op de 1.500 meter, maar als lid van de Nederlandse aflossingsploeg stond ze er wel. Het verschil op de aflossing werd echter gemaakt door Xandra Velzeboer, die in de slotfase haar Zuid-Koreaanse en Chinese tegenstandsters dol draaide. Mooie geste Michelle Velzeboer moedigde haar ploeggenoten vanaf de kant aan. Tijdens de huldiging schaatste zus Xandra naar haar toe om Michelle haar medaille om te hangen.