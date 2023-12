Finishfoto maakt geen verschil: Velzeboer en Poutsma delen zege op 500 meter in Seoul

Breed grijnzend vallen Selma Poutsma en Xandra Velzeboer elkaar in de armen. Vlak daarvoor is de uitslag van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul bekendgemaakt. Een uitslag waar een finishfoto aan te pas moest komen. Maar zelfs op die foto is geen verschil te zien. En dus worden de twee Nederlandse hartsvriendinnen even later beiden gehuldigd als winnares van de kortste afstand.

De finishfoto van de 500 meter vrouwen: Xandra Velzeboer en Selma Poutsma komen precies gelijk over de streep. - Foto: NOS

Voor Velzeboer is het al haar derde zege in van de voorgaande vier wereldbekerontmoetingen op de 500 meter dit seizoen. Voor Poutsma is het de eerste zege, nadat ze deze jaargang al wel drie keer tweede was geworden. Gepruts bij de start Eerder dit jaar greep Velzeboer in hetzelfde stadion in Seoul op de kortste afstand een van haar vier (!) wereldtitels, maar nu leek het shorttrackmekka haar minder goed gezind. Vooral de start liet het afweten bij Velzeboer. In de kwartfinales kroop ze al door het oog van de naald, toen ze na een verprutste start onderuit ging in de eerste bocht en de race opnieuw gestart werd. Ook in de finale - waarin de Nederlandsen het opnamen tegen drie Chinesen - ging het mis bij de start voor Velzeboer, die aan de binnenkant geen ruimte vond voor haar versnelling en in de achtervolging moest. Die achtervolging was op Poutsma, want die had een groot gat geslagen met de rest van het veld. In de laatste twee ronden ging het kaarsje echter langzaam uit bij Poutsma en kon Velzeboer het gaatje dichten.

Alom lachende gezichten in het Nederlandse kamp na de opmerkelijke afloop van de 500 meter voor vrouwen. - Foto: NOS

Op het laatste rechte eind kwam Velzeboer langszij, maar niet erover. En zo zorgden de twee Nederlandse toppers voor shorttrackgeschiedenis en veel lachende gezichten in het Nederlandse kamp. Het brons was voor de Chinese Wang Ye.

Niet veel later stonden Poutsma en Velzeboer weer op het ijs voor de finale van de aflossing. Omdat Michelle Velzeboer na har val op zaterdag niet kon starten, mocht Diede van Oorschot haar tweede finale van het weekend rijden. De net 20-jarige Utrechtse bereikte zaterdag verrassend de finale van de 1.000 meter, de eerste in haar nog prille loopbaan. Net als routinier Yara van Kerkhof kwam ze eerder op zondag niet verder dan de B-finale op de 1.500 meter, maar als lid van de Nederlandse aflossingsploeg stond ze haar mannetje. Het verschil werd echter gemaakt door Xandra Velzeboer, die in de slotfase haar Zuid-Koreaanse en Chinese tegenstandsters dol draaide.

De Laat laat zich zien Routinier Itzhak de Laat kent nog geen gelukkig seizoen, maar werd in Seoul knap vierde op de 1.500 meter. De Leeuwarder met zijn zelf geïllustreerde helm keek in de finale de kat uit de boom en gokte op zijn handigheid in de finale. Dat betaalde zich uit, want in de laatste ronde wist hij zich nog op te werken vanuit laatste positie nog naar een verdienstelijke vierde plek.

Itzhak de Laat voor de start van de finale op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul. - Foto: NOS

Dat was wel op ruime afstand van de topdrie. De Canadees William Dandjinou (bijgenaamd 'de cobra') mocht uiteindelijk de armen in de lucht steken, voor de Zuid-Koreaan Park Ji-won en Dandjinous landgenoot Steven Dubois. Friso Emons liep de A-finale op een haar na mis. Hij reed een knappe halve finale, maar werd op de streep nog net gepasseerd door de Italiaan Luca Spechenhauser.

De finishfoto moest uitwijzen of Friso Emons of Luca Spechenhauser naar de finale van de 1.500 meter mocht. - Foto: NOS

In de B-finale bewees de Brabander dat zijn prestatie in de halve finales geen toeval was. Hij won de troostfinale overtuigend en schrijft zo een achtste plaats bij. Transponder De leider in het wereldbekerklassement voor dit weekend, de Zuid-Koreaan Kim Gun-woo, schitterde met een opmerkelijke reden door afwezigheid. In de voorronden vergat hij namelijk - net als langebaanschaatsster Joy Beune vorige week - zijn transponder. Dat betekende automatische diskwalificatie.

Blessures Jens van 't Wout maakte zaterdag een vreselijk harde smak in de finale van de gemengde aflossing. Van 't Wout krabbelde op en hielp de Nederlandse ploeg in tweede instantie zelfs aan het goud. Na die race maakte Van 't Wout toch de gang naar het ziekenhuis in Seoul, waar geen breuken werden vastgesteld. Zondag bleek in de halve finales van de 1.500 meter dat Van 't Wout fysiek toch niet in orde is: hij liet zijn concurrenten een paar ronden voor het einde lopen. Ook Michelle Velzeboer ging zaterdag hard onderuit. Zij ging niet meer van start op zondag.

Diede van Oorschot reed zaterdag op de 1.000 meter voor het eerst een wereldbekerfinale. Op de 1.500 meter moest ze genoegen nemen met de B-finale. Daarin werd de 20-jarige Utrechtse uiteindelijk vijfde (goed voor de 12de plaats op de 1.500 meter) een plekje voor Van Kerkhof. Kim Gil-li bracht het thuispubliek op de banken door de finale met ogenschijnlijk gemak op haar naam te schrijven. Kristen Santos-Grinwald werd op gepaste afstand tweede, het brons was voor de Belgische Hanne Desmet. Met haar zege verstevigde Kim ook haar leidende positie in het algemeen klassement over alle afstanden in de wereldbeker.

Chaos bij de mannen: vier herstarts en een kopstoot Bij de mannen zat het spektakel op de 500 meter niet alleen in de finale. De derde halve finale op de sprintafstand liep namelijk uit op een chaos. Liefst vier keer werd de race opnieuw gestart vanwege valpartijen in de eerste meters. Vooral de derde valpartij bracht het Zuid-Koreaanse publiek op het puntje van de stoel: zij zagen namelijk hoe local hero Hwang Dae-heon een ongelukkige kopstoot kreeg van olympisch kampioen Shaoang Liu.

Shaoang Liu tolt om zijn as en deelt zo onbedoeld een kopstoot uit aan thuisfavoriet Hwang Dae-won. - Foto: NOS

De Hongaarse Chinees bood meteen zijn excuses aan, maar de schade voor Hwang bleek pas later. Hij moest de strijd namelijk met materiaalproblemen staken. Liu plaatste zich wel voor de finale en won die ook, voor de Zuid Koreaan Seo Ri-ya en Denis Nikisha uit Kazachstan.