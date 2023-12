Houthi's schieten op schepen Rode Zee: wie zijn ze en waarom doen ze dit?

De afgelopen weken hebben Houthi-rebellen herhaaldelijk schepen aangevallen in de Rode Zee die een mogelijke connectie met Israël hebben. Ze hebben gewaarschuwd schepen te blijven aanvallen uit solidariteit met de Palestijnen, maar achter de schermen speelt Iran een belangrijke rol. Vijf vragen over deze beweging en de motieven van de Houthi's.

Wie zijn de Houthi's?

De Houthi's zijn een Jemenitische clan van sjiitische moslims. Hun beweging kwam in de jaren 90 voort uit een aanvankelijk vreedzame organisatie die opkwam voor de zaidieten, een sjiitische stroming. Onder meer de toenemende invloed van Saudi-Arabië in Jemen en de omringende landen was en is hun een doorn in het oog. Wat meespeelt is dat Saudi-Arabië hoofdzakelijk soennitisch is. De Houthi's worden gesteund door het eveneens sjiitische Iran.

Sinds 2015 woedt in Jemen een burgeroorlog die ertoe heeft geleid dat het land nu twee delen kent: een deel dat in handen is van de door Saudi-Arabië gesteunde overheid en een deel waar de Houthi-rebellen het voor het zeggen hebben.

Waarom vallen Houthi's schepen aan?

De Houthi's maken deel uit van een groep anti-westerse (terreur)organisaties en landen in het Midden-Oosten die de 'as van verzet' wordt genoemd door een van die landen, Iran. Het gaat verder om Syrië, pro-Iraanse milities in Irak, Hezbollah in Zuid-Libanon en Hamas en Islamitische Jihad in Gaza. "Het is een soort terroristische NAVO. Als een van hen wordt aangevallen, reageert de ander", zegt arabist Leo Kwarten.

De rebellen zeggen solidair met de bevolking in de Gazastrook te zijn en eisen meer humanitaire hulp voor de Palestijnen en een staakt-het-vuren. Maar Kwarten gelooft niet dat dit het echte motief is voor de aanvallen op de scheepvaart. "Ze zullen zich emotioneel wel verbonden voelen met de Palestijnse zaak, maar ze hebben een eigen oorlog in Jemen waar ze zich mee bezighouden. Ze doen dit alleen als Iran het aan hen vraagt."

Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie en internationale diplomaten zeggen geen twijfel te hebben dat Iran achter de schermen aan de touwtjes trekt.