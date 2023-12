Wekdienst 17/12: 3FM Serious Request van start • Servië naar de stembus

Bouterse roept op tot kalmte én waarschuwt hof voor onrust bij veroordeling : dat deed hij voor zijn aanhangers tijdens een partijbijeenkomst. Tegelijkertijd sprak Bouterse over een politiek proces en waarschuwde hij het Hof van Justitie dat het proces "geen consequenties mag hebben voor het land Suriname". De definitieve uitspraak over de Decembermoorden tegen Bouterse word woensdag verwacht.

Tientallen migranten dood door schipbreuk voor Libische kust, meldt IOM : een migrantenboot kwam in de problemen, waarbij 61 mensen zijn omgekomen. Aan boord zouden 80 mensen geweest zijn. De route staat bekend als gevaarlijk, door de ruige Middellandse Zee.

Cameron en Baerbock pleiten voor 'duurzaam staakt-het-vuren': in een gezamenlijk artikel van The Sunday Times schrijft het tweetal dat er een "urgente noodzaak voor een duurzaam staakt-het-vuren" is. De Britse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse ambtgenoot benadrukken wel dat het proces stap voor stap moet.