Bouterse roept op tot kalmte én waarschuwt hof voor onrust bij veroordeling

Desi Bouterse heeft in Paramaribo bij een partijbijeenkomst zijn aanhangers opgeroepen tot kalmte in aanloop naar de uitspraak in hoger beroep over de Decembermoorden. Tegelijkertijd sprak hij van een "politiek proces" en waarschuwde hij het Hof van Justitie dat het proces "geen consequenties mag hebben voor het land Suriname".

Het land kent al grote problemen, zei Bouterse, onder meer verwijzend naar de economische crisis. Bouterse (78) gaf ook de aanwezigen de kans om zich uit te laten over de vraag of hij zich woensdag wel bij het Hof van Justitie moet melden. Mensen lieten massaal van zich horen met een luid 'nee!'. Het hof doet woensdag in hoger beroep uitspraak over de Decembermoorden.

Bij de bijeenkomst van Bouterses NDP waren zeker enkele duizenden mensen. Er waren optredens, er werd gezongen en er werden gedichten voorgedragen. Toen aanwezigen de kans kregen om hun zegje te doen, kwamen er mensen op het podium. Partijleden riepen Bouterse op om de zitting te mijden en thuis te blijven. Eerder was Bouterse steeds aanwezig bij zittingen van het hof.

"Wij gaan geen rommel schoppen, we zijn beschaafde mensen", sprak Bouterse. "We gaan even volhouden tot de verkiezingen van 2025."

Fort Zeelandia

Het Hof van Justitie doet woensdag uitspraak over de verantwoordelijkheid van Bouterse, en vier anderen, bij de Decembermoorden van 1982. De voormalig legerleider, president en huidig oppositieleider is al tot twee keer toe tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vorig jaar begon het hoger beroep; justitie heeft opnieuw 20 jaar geëist.

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien mannen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia, in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het waren tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Hij was samen met een groep sergeanten door een coup in 1980 aan de macht gekomen.

De vijftien mensen, onder wie journalisten, vakbondsleiders en advocaten, probeerden volgens het regime een staatsgreep te plegen.

'Betreurenswaardig'

Als Bouterse wordt veroordeeld is er geen hoger beroep mogelijk. Na eerdere veroordelingen bleef Bouterse op vrije voeten. Dit keer heeft justitie expliciet 20 jaar met een bevel tot gevangenneming geëist.

Bouterse zelf noemde in juli in zijn slotpleidooi de Decembermoorden "betreurenswaardig", maar spijt heeft hij nooit betuigd. Persoonlijke betrokkenheid heeft hij ontkend; hij acht zichzelf alleen politiek verantwoordelijk.