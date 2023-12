Vermiste Britse jongen na zes jaar weer terug in VK

De Britse tiener Alex Batty is zaterdag aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. De 17-jarige werd afgelopen woensdag gevonden in het zuidwesten van Frankrijk, nadat hij zes jaar vermist was geweest. Hij is met een vliegtuig teruggekeerd.

De jongen verdween in 2017 spoorloos nadat hij op vakantie in Spanje was gegaan met zijn moeder. Deze week werd duidelijk dat hij de afgelopen jaren met zijn moeder en opa had doorgebracht in een nomadische commune. Daarvoor woonde hij een of twee jaar met zijn moeder en opa in Marokko.

De opa van Alex is waarschijnlijk een maand of zes geleden overleden, zegt de Franse justitie. In de commune zou er toen een uitvaartplechtigheid voor hem zijn gehouden.

Skateboard en zaklamp

Batty zou zijn moeder hebben verlaten nadat ze had gezegd dat ze met hem in Finland wilde gaan wonen. Een bezorgde automobilist pikte hem eerder deze week midden in de nacht op langs de weg. Hij liep met een skateboard en een zaklamp. Batty vertelde hem dat hij al vier dagen aan het lopen was vanuit de Pyreneeën naar Toulouse.

Hij vroeg aan Accidini of hij een berichtje kon sturen naar zijn oma. "Hallo oma, Alex hier, ik ben in Frankrijk en hoop dat je dit berichtje krijgt. Ik hou van je en wil naar huis komen."

Naar de moeder van Alex loopt in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek. Zij zou niet de juridische zeggenschap over hem hebben. Maar de precieze omstandigheden rond zijn verdwijning worden nog onderzocht, benadrukte de politie van Manchester. Van een strafrechtelijk onderzoek is nog geen sprake.