Visser pakt zesde marathonzege van het seizoen: 'Mooi om met je team te winnen'

"Ik ben ontzettend blij dat ik hem hier kan verslaan", zegt Visser. "Het is absoluut geen vanzelfsprekendheid."

Harm Visser heeft bij de achtste wedstrijd van de Marathon Cup zijn zesde zege van het seizoen behaald. Visser is de beste Nederlandse marathonrijder van het huidige seizoen, maar klopte vandaag ook Europees-, wereld- en olympisch kampioen op de massastart Bart Swings.

Visser zit op een roze wolk dit seizoen. Wat hem zo aanspreekt aan het marathonschaatsen? "Het mooie is dat je met een team wint, in tegenstelling tot bij het langebaanschaatsen."

"Met een team winnen is ontzettend mooi, zeker als je in een team zit waarin je je erg op je gemakt voelt en kan zeggen wat je vindt. Ik zit al heel veel jaren met Mats Stoltenborg en Robert Post in het team, net als met de ploegleiding. Al die jaren bij elkaar, dat geeft een enorm vertrouwd gevoel.

Jumbo-Visma

Sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma van twee jaar geleden heeft Visser flinke stappen gezet. "Met fietstesten en testen op het ijs word je ontzettend goed gemonitord. Natuurlijk is een wedstrijd iets anders dan op de fiets, al kun je wel kijken hoe je vorm is."

Visser zou in de toekomst graag het NK massastart willen winnen. "En de grote wedstrijden bij de marathon, die staan nog hoog op mijn lijstje."

De volgende wedstrijd van de Marathon Cup is komende zaterdag in Groningen.