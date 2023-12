Hekkensluiter Volendam countert op bezoek bij Heerenveen naar drie punten

Kreeg FC Volendam een week geleden in de extra tijd alsnog de kous op de kop bij Feyenoord, dat in de extra tijd de winst naar zich toetrok, op bezoek bij sc Heerenveen had de defensieve opstelling van de hekkensluiter wel succes: 1-2.

Door de zege in Friesland is FC Volendam, dat sinds anderhalve week onder leiding staat van interim-trainer Michael Dingsdag, naast Vitesse gekomen, zij het dat de Arnhemmers zondag nog in actie komen tegen Almere City.

Oranje muur

Net als vorige week in De Kuip wierpen de Volendammers een massieve oranje muur op, ondertussen hopend op een snelle uitval met een succesvolle afloop. Heerenveen wist zich amper raad met die aanpak en kwam pas halverwege de eerste helft tot een dreigende actie: een schot van Van Amersfoort dat voorlangs ging.

Even later kregen de gasten waarvoor ze gekomen waren. Oliver Braude verkeek zich op een verre trap van George Cox, waarna Bilal Ould-Chikh een vrije doorgang had en de bal fraai met buitenkant links achter Andries Noppert deponeerde: 0-1.

Bekijk hier de samenvatting van het duel: