Auto's marechaussee geramd bij wilde achtervolging door drie landen

Politie-eenheden in België, Nederland en Duitsland hebben gisteravond en vannacht de handen vol gehad aan de achtervolging van een vrachtwagen. De chauffeur sloeg bij Sint-Truiden in België op de vlucht toen agenten hem wilden controleren. Na een rit van meer dan honderd kilometer, waarbij meerdere auto's schade opliepen en de vrachtwagen al z'n banden lek reed, werd de bestuurder in Keulen ingerekend.

Duitse media schrijven uitgebreid over de achtervolging. Volgens de Keulse politie begon het verhaal dus in België, bij Sint-Truiden, bij een controle. De 38-jarige vrachtwagenchauffeur trapte het gas in om die te ontlopen en reed in de richting van Nederland.

Marechaussee

Eenmaal in Zuid-Limburg probeerden opgetrommelde agenten van politie en marechaussee om de vrachtwagen aan de kant te zetten, maar dat mislukte. De chauffeur ramde twee wagens van de marechaussee en reed door. Niemand raakte gewond.

Uiteindelijk was het aan de Duitse politie om de vrachtwagen te stoppen. Volgens de regionale omroep WDR waren op de A4 tussen Aken en Keulen dertig politiewagens betrokken bij de achtervolging.

Kale velgen

Vlak voor Keulen reed de vrachtwagen over een spijkermat, maar zelfs dat betekende niet het einde van de achtervolging; pas tien kilometer verder, op de ring van Keulen, kon de truck echt niet meer verder. Er zat toen bijna geen rubber meer om de velgen. De A4 bij Keulen was tot 02.00 uur dicht voor onderzoek en schadeherstel.

De bestuurder is aangehouden en zit nog vast. De Duitse politie zegt dat hij na zijn arrestatie een verwarde indruk maakte. Mogelijk had de man wiet gerookt.

Persbureau DPA schrijft dat Nederland om zijn uitlevering heeft gevraagd en een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur is begonnen.