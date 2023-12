Sevilla ontslaat derde trainer in 2023: Alonso moet veld ruimen

Sevilla heeft trainer Diego Alonso na twee maanden ontslagen, waardoor de club op zoek moet naar de vierde trainer in een jaar tijd. De directe aanleiding is de 3-0 thuisnederlaag tegen Getafe op zaterdag.

In oktober volgde de 48-jarige Alonso de eveneens ontslagen José Luis Mendilibar op. Hij was de opvolger van Jorge Sampaoli, die ook slechts vijf maanden voor de ploeg stond.

Dicht bij degradatiestreep

Sevilla draait een uitermate teleurstellend seizoen in de Spaanse competitie. De club staat zestiende op de ranglijst, met net zoveel punten als nummer 18 Cádiz, dat zich op een directe degradatieplek bevindt.

Ook de Champions League-campagne verliep niet best. In de groep waar ook PSV in zat, verzamelde de club slechts twee punten. Daardoor is de titelhouder van de Europa League voor de winter al klaar in Europa.