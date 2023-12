Smits mist EK handbal in Duitsland door ontstoken hartspier

De Nederlandse handballers moeten het begin volgend jaar zonder topschutter Kay Smits doen op het EK in Duitsland. Uit onderzoek bleek dat de 26-jarige Limburger last heeft van een ontstoken hartspier.

"De komende weken moet ik in eerste instantie volledige rust nemen. Over het verdere herstel en de lengte daarvan is nog weinig te zeggen", aldus Smits.

De handballers komen voor de derde keer in de geschiedenis uit op het EK. Oranje is in een groep ingedeeld met Georgië, Bosnië en Herzegovina en Zweden. Het EK wordt gehouden tussen 10 en 28 januari.