Erehaag van klasgenoten voor zusjes die omkwamen bij ongeluk met spookrijder

In Hilversum is onder grote belangstelling afscheid genomen van de twee zusjes die omkwamen bij het ongeluk met een spookrijder op de A1, begin deze maand. De twee meisjes, Cécile en Livia, waren 14 en 12 jaar oud. Hun ouders raakten zwaargewond bij het ongeluk.

De afscheidsdienst vond vanmiddag plaats in een theater en was alleen toegankelijk voor genodigden. De ouders waren hierbij ook aanwezig. Na afloop vormden (oud-)klasgenoten een erehaag, meldt NH Nieuws.

Het ongeluk, dat plaatsvond op de A1 bij knooppunt Hoevelaken, heeft veel indruk gemaakt in Hilversum. Op school en bij de gemeente, waar de vader werkt, werden speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Gemis en verdriet

De familie zegt dankbaar te zijn voor alle steun. "Hoewel ons verdriet allesoverstijgend is, putten we troost uit de enorme belangstelling en steun die we afgelopen periode hebben ervaren", laten ze via een woordvoerder weten. "Ons gemis en verdriet gaan nooit over. Onze onmetelijke liefde voor Cécile en Livia blijft altijd."

Naast de twee zusjes kwam ook de veroorzaker van het ongeluk, een 19-jarige man uit Roemenië, om het leven.