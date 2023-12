Uddenäs heeft nog geen minuut nodig om Excelsior aan punt te helpen tegen Go Ahead

Al drie wedstrijden op rij had trainer René Hake niet kunnen winnen met Kowet. Daar moest verandering in komen, dat leek het team ook goed te beseffen. Go Ahead kwam namelijk goed uit de startblokken.

Oscar Uddenäs heeft zaterdagavond nog geen minuut nodig gehad om Excelsior aan een punt te helpen tegen Go Ahead Eagles. De Zweed kwam ongeveer tien minuten voor tijd in de ploeg en kopte de Rotterdammers meteen naar de 1-1.

Meer fortuin was er voor de uitploeg na de rust. Een hoekschop belandde bij Rommens, die klaarstond op het randje van het strafschopgebied. De Belg haalde uit, maar zag zijn inzet belanden voor de voeten van Jamal Amofa. De verdediger twijfelde geen moment en joeg de bal de kruising in.

Het geluk was nog niet aan de zijde van de Deventenaren. Dat bleek wel toen Oliver Edvardsen eindelijk de 0-1 op het bord dacht te zetten, maar de aanvaller stond in buitenspelpositie en de treffer ging niet door.

Na de goal van Amofa ging Excelsior wel beter spelen en hadden de Rotterdammers ook steeds meer balbezit. Er volgden alleen weinig echte mogelijkheden uit dat balbezit. Pas tien minuten voor tijd kwam er een enorme kans voor de thuisploeg.

Uddenäs helpt Excelsior

De ingevallen Ajax-huurling Kian Fitz-Jim bleek behoorlijk vaardig met de bal en speelde zichzelf vrij voor het doel, maar de afronding van de middenvelder was belabberd, zijn schot ging huizenhoog over.

Dat bleek de aanzet tot een echt slotoffensief van de thuisploeg. De gelijkmaker kwam daarna ook snel. Siebe Horemans slingerde de bal het strafschopgebied in en daar kwam de net in het veld gekomen Oscar Uddenäs als reddende engel tegen de bal aan vliegen. Zijn kopbal vloog over doelman De Lange in het doel.

El Yaakoubi dicht bij de 2-1

Een 2-1 van Redouan El Yaakoubi werd afgekeurd wegens een overtreding en diezelfde El Yaakoubi kopte in de absolute slotminuut nog op de lat. Daardoor ontsnapte het in de eerste helft zo overtuigende Go Ahead Eagles ook nog aan een nederlaag.