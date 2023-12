Pakistan wekt voor het eerst regen op om smog tegen te gaan

De Pakistaanse overheid heeft voor het eerst in de geschiedenis van het land regen opgewekt om smog in de stad Lahore tegen te gaan. De afgelopen weken heeft de stad te maken gehad met zware luchtverontreiniging.

Mensen werd aangeraden om een masker te dragen als ze naar buiten gingen. Bedrijven en scholen moesten dicht in de hoop om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar het mocht niet baten.

De regen werd gecreëerd met vuurpijlen af te schieten waarin zilverjodide zat, een chemische stof, die een verbinding aanging met aceton. Daardoor ontstaan er waterdruppels in de lucht en kan het gaan regenen.

De pijlen waren geschonken door de Verenigde Arabische Emiraten, die ook de lancering hadden geregeld. En met succes: het is op zeker tien plekken in Lahore gaan regenen.

Of de luchtkwaliteit daarmee meteen is verbeterd, is niet duidelijk. Vandaag nog kwam uit een meting van het Zwitserse bureau IQAir naar voren dat Lahore de meest vervuilde lucht van alle metropolen wereldwijd had. Er wordt nu onderzocht of de luchtverontreiniging door de opgewekte regenbuien minder is geworden.