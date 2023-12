Napoli klopt Cagliari en klimt naar voorlopige vierde plek Serie A

Napoli heeft in eigen huis gewonnen van Cagliari. Het duel in het Stadio Diego Armando Maradona eindigde in 2-1.

Napoli, dat vorig jaar kampioen werd in de Serie A, kent een wisselvallig seizoen. Van de zestien voorgaande wedstrijden werden er slechts zeven geworden. Zaterdagavond had Napoli lang nodig om het net te vinden, maar in de 69ste minuut scoorde Victor Osimhen de bevrijdende 1-0. Drie minuten later maakte Leonardo Pavoletti echter gelijk.

Chvitsja Kvaratschelia zette Napoli al snel weer op voorsprong, op aangeven van Osimhen.

Vertraging

De wedstrijd begon een half uur later dan gepland, omdat er twijfels waren over de veiligheid van het dak in Napels. Toeschouwers mochten in verband met de harde wind eerst niet naar binnen.

Nadat een inspectie geen schade naar voren bracht, mocht het publiek alsnog de tribunes betreden.