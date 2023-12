'Wonderdokter' Mukwege doet gooi naar presidentschap Congo

"Mijn enige drijfveer is om ons land te redden en de waardigheid van ons volk te herstellen." Met deze woorden stelde de 68-jarige Congolese chirurg en gynaecoloog Denis Mukwege zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo op 20 december. Hij is daarmee een van de 26 oppositiekandidaten die het opnemen tegen de zittende president Félix Tshisekedi, die in 2019 na omstreden verkiezingen aan de macht kwam. Mukwege noemde zijn land, dat rijk is aan grondstoffen "het lachertje van het continent". Hij wil het tij keren. Een nobele wens, zegt Sandrine Ekofo, beleidsmedewerker Congo bij de Belgische ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen. "Maar een gynaecoloog met internationale naamsbekendheid maakt nog geen capabele president."

De Democratische Republiek Congo. - Foto: NOS

In het oosten van Congo worden jaarlijks tienduizenden meisjes en vrouwen verkracht door strijders van gewapende groepen. Eind jaren 90 besluit de jonge dokter Mukwege zoveel mogelijk slachtoffers te gaan helpen. Hij richtte het Panzi-ziekenhuis op in zijn geboortestad Bukavu en daar werkt hij samen met zijn team aan het herstel van de fysieke en psychische wonden die vrouwen overhouden aan seksueel geweld. 'De man die vrouwen repareert' Meer dan 50.000 meisjes en vrouwen heeft hij inmiddels behandeld, volgens hem een teken dat massaverkrachting in Oost-Congo wordt gebruikt als oorlogswapen. Zijn werk als arts leverde hem de eretitel "de man die vrouwen repareert" op. In 2018 werd hem de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Vrouwen en meisjes worden hier verkracht en niemand komt voor ons op. Hij hoort ons. Wimana, inwoner vluchtelingenkamp

Dat Mukwege zich nu kandidaat stelt valt goed bij de vrouwen die hij steunt. Zoals Wimana, die in een vluchtelingenkamp net buiten de stad Goma woont. Haar tienerdochter is verkracht. "Een man lokte haar mee, hij zei dat hij wist waar ze groenten kon plukken", vertelt ze. "Maar hij loog, ze werd meegenomen naar een rebellengroep, waar ze werd verkracht. Pas na drie dagen kwam ze terug." Wimana put hoop uit het kandidaatschap van Mukwege. "Vrouwen en meisjes worden hier verkracht en niemand komt voor ons op. Hij hoort ons."

Geweld in Oost-Congo Het oosten van Congo is al decennialang het toneel van wreed geweld, waarvan vooral burgers de dupe zijn. Tientallen gewapende groepen vechten daar onder meer om de controle over grondstoffen zoals kobalt, een belangrijke grondstof voor elektrische auto's. De afgelopen tijd is het geweld opgelaaid. Rebellenbeweging M23, die volgens de Verenigde Naties wordt gesteund door buurland Rwanda, heeft delen van de provincie Noord-Kivu veroverd en wordt gezien als een grote bedreiging. Er zijn inmiddels bijna zeven miljoen mensen binnen Congo op de vlucht.

Vrouwen en kinderen bij een vluchtelingenkamp bij Goma in Oost-Congo - Foto: AFP

Waar Mukwege zijn hele carrière hielp met de gevolgen van geweld, hoopt hij nu de oorzaken aan te kunnen pakken. "Hij wil een streep trekken door corruptie en armoede", vertelt beleidsmedewerker Ekofo. "En aan de slag gaan met de straffeloosheid, door een internationaal tribunaal op te zetten waar daders worden berecht." Inspirerende toespraken Zijn belangrijkste thema is veiligheid. "Mukwege wil af van buitenlandse soldaten uit landen als Oeganda en Burundi en in plaats daarvan juist investeren in een sterk nationaal leger. Hij wil de wereld laten zien dat Congo de touwtjes weer in eigen handen heeft."

Congolezen zeggen dat hij het politieke spel niet kent. Sandrine Ekofo, beleidsmedewerker Broederlijk Delen

Maar kan de arts zijn schat aan ervaring en aanzien omzetten in politieke winst? Ekofo betwijfelt het. In het oosten, in Mukweges geboortestreek, kent iedereen hem en krijgt hij vast veel stemmen. Maar in de rest van het land wordt hij niet als kanshebber gezien, merkt ze. "Congolezen zeggen dat hij het politieke spel niet kent", zegt Ekofo. Volgens hen is Mukwege vooral in het Westen populair, waar hij prijzen wint en inspirerende toespraken geeft. "Ze zijn bang dat hij de belangen van het Westen behartigt, omdat hij vooral opkomt voor vrouwenrechten, in een samenleving waarin juist mannen een heel dominante rol spelen." Ook hoort Ekofo van veel Congolezen dat Mukwege met zijn 'verwesterde' manier van spreken de 'gewone Congolees' niet bereikt. "Heel tegenstrijdig natuurlijk, want hij heeft de afgelopen decennia zoveel betekend, juist voor die gewone Congolees", zegt Ekofo.

Verkiezingsposters van zittend president Tshisekedi in hoofdstad Kinshasa - Foto: AFP