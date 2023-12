FC Utrecht en RKC Waalwijk spelen gelijk in vermakelijk duel

FC Utrecht heeft in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk gelijkgespeeld. Het werd 1-1, door doelpunten van Victor Jensen en Michiel Kramer. Utrecht en RKC Waalwijk konden onderling uitvechten wie er meer afstand zou gaan nemen van de degradatiezone.

Utrecht stijgt na het duel naar de twaalfde positie, RKC blijft vijftiende op de ranglijst.

In het slot van de eerste helft werd de wedstrijd na een gemiste strafschop van Kramer even gestaakt omdat het publiek voorwerpen op het veld had gegooid. Na de hervatting werd de gelijkmaker alsnog gemaakt door de RKC-aanvoerder.

Utrecht al sinds oktober ongeslagen

Het Utrecht van trainer Ron Jans verkeert in uitstekende vorm. Al zeven wedstrijden waren de Domstedelingen voor aanvang van de wedstrijd ongeslagen. Het eerste gevaar in de Galgenwaard kwam dan ook van de thuisploeg.