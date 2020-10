Tobbend Liverpool verspeelt winst op Everton en verliest Van Dijk

Liverpool heeft in de Engelse competitie opnieuw punten verspeeld. De landskampioen speelde met 2-2 gelijk bij koploper Everton.

De prestaties van de Engelse landskampioen vallen tot nu toe tegen dit seizoen. Eind augustus werd de strijd om het Community Shield verloren van Arsenal en diezelfde ploeg zorgde voor uitschakeling in de League Cup. Drie dagen later werd bovendien met 7-2 verloren van Aston Villa in de competitie.

Blessure Van Dijk

Dit keer kwam Liverpool, zonder Georginio Wijnaldum in de basis, al in de derde minuut op voorsprong. Andy Robertson legde breed en Sadio Mané schoot de bezoekers op voorsprong. Toch kreeg Liverpool een grote tegenvaller te verwerken in de beginfase.

Na tien minuten voetballen kwam Virgil van Dijk hard in botsing met Everton-keeper Jordan Pickford. Omdat de Oranje-aanvoerder net buitenspel stond, bleef een strafschop uit, maar de 29-jarige verdediger moest wel met een knieblessure het veld verlaten.