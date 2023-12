Barcelona profiteert met gelijkspel slecht deels van nederlaag Atlético

FC Barcelona heeft maar deels kunnen profiteren van de nederlaag van Atlético Madrid bij Athletic Club. Barcelona speelde op bezoek bij Valencia met 1-1 gelijk. De ploeg van Xavi Hernández neemt daarmee de derde plek in de Spaanse competitie over, maar had met een zege op drie punten voorsprong kunnen komen. Het gat met de verrassende koploper Girona is nu zes punten, terwijl Girona nog een wedstrijd meer te gaan heeft. Het is het tweede puntverlies op rij voor Barcelona, dat vorige week met 4-2 onderuit ging tegen Girona. In de 55ste minuut kwam Barcelona nog wel op voorsprong. João Félix tikte de bal binnen na een voorzet van Raphina, het voorbereidend werk was van Frenkie de Jong. Soepel liep het echter niet bij de Catalanen. Het lukte ze dan ook niet om de voorsprong vast te houden, want Hugo Guillamón schoot met een prachtig schot in de kruising Valencia weer op gelijke hoogte.

Eerder op de zaterdag ging Atlético Madrid met 2-0 onderuit in Bilbao. Bij Atlético begon Oranje-spits Memphis Depay op de bank. Sinds zijn terugkeer van een hamstringblessure heeft de Nederlander zich nog niet van een basisplaats kunnen verzekeren. In de tweede helft mocht hij wel invallen.

In Bilbao is Athletic dit seizoen bijna onverslaanbaar, alleen Real Madrid kon in het San Mamés drie punten afsnoepen. Ook vandaag begonnen Basken sterk, in de de eerste helft werd Atlético helemaal overlopen. Athletic-aanvaller Iñaki Williams schoot al vroeg vanuit de tweede lijn op de paal. Later kreeg zijn broertje Nico een opgelegde kans, maar zijn harde schot was een prooi voor doelman Jan Oblak. In de 35ste minuut kreeg de thuisploeg een grote mogelijkheid op een voorsprong vanwege een penalty, maar ook de poging van Oihan Sancet belandde niet in het doel. Het bleef 0-0 tot en met de rust. In de tweede helft viel de 1-0 voor de thuisploeg wel, spits Gorka Guruzeta kon Oblak passeren.

