Luton-captain Lockyer krijgt hartstilstand op veld, duel met Bournemouth gestaakt

De Premier League-wedstrijd tussen Bournemouth en Luton Town is vanmiddag bij een 1-1 stand gestaakt, nadat Luton-aanvoerder Tom Lockyer in de 60ste minuut naar de grond was gegaan en roerloos bleef liggen.

Andere spelers zagen meteen de ernst van de situatie in, waarna verzorgers zich naar Lockyer spoedden. De 29-jarige verdediger werd eerst behandeld op het veld en daarna weggedragen op een brancard.

Enkele uren later maakte Luton bekend dat Lockyer getroffen was door een hartstilstand, maar dat de toestand van de zestienvoudig international van Wales stabiel was.

Luton dankt medici

Luton had echter al eerder via X van zich laten horen: "We hopen en bidden allemaal voor onze leider en captain Tom Lockyer, die gelukkig weer bij bewustzijn is en naar het ziekenhuis is gebracht."

"We weten in dit stadium niet de volledige omvang van wat er gebeurd is en wat de volgende stappen zijn, maar we danken Bournemouth en de medische staf van beide clubs voor hun snelle reactie, die absoluut geweldig was."

Het bericht eindigt met: "Dit is het moment voor al onze spelers, staf en supporters om samen te komen zoals we altijd doen en onze liefde en steun te geven aan Tom en zijn familie. Onze gedachten zijn bij hem en hen allemaal."