Kardinaal krijgt jarenlange celstraf in spraakmakend proces Vaticaan

De Italiaanse kardinaal Angelo Becciu is veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering, ambtsmisbruik en het aanzetten tot meineed. De straf is opgelegd door de rechtbank van Vaticaanstad. Hij is de eerste kardinaal ooit die daar volgens het strafrecht is veroordeeld.

In de zaak ging het om financiële wantoestanden waarbij Becciu betrokken was. Centraal stond een mislukte vastgoedinvestering in Londen, waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Volgens de aanklacht verdween er ook geld naar Becciu's broers en naar een vrouw die zogenaamd diplomatieke missies vervulde, maar zichzelf verrijkte.

Becciu is ook veroordeeld tot een boete van 8000 euro. Verder wordt hij uitgesloten van publieke functies in de Kerk. De kardinaal gaat tegen de uitspraak in beroep.

In de zaak stonden nog negen mensen terecht. Van hen zijn er zeker vijf ook veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van drie tot zeven jaar.