Van Dongen onderuit tegen Australiër in eerste ronde WK darts

Penhall speelt in de volgende ronde tegen Joe Cullen, de nummer 14 van de wereld.

De laatste set ging met 3-1 naar Penhall. In de laatste leg gooide de Australiër twee scores van 180, en eerder in de wedstrijd gooide hij al drie finishes van boven de 100 uit.

De derde set ging met 3-0 naar Penhall, nadat Van Dongen te veel pijlen op de dubbel miste. Een 93-finish in de eerste leg van de vierde set, waarmee hij Van Dongen opnieuw brak, bleek de genadeklap.

De darter, geboren in het Limburgse Meerssen, maakte zijn debuut op het WK. De eerste sets gingen gelijk op en na bijna een halfuur stond het 1-1.

Jules van Dongen heeft in de eerste ronde van het WK darts verloren van de Australiër Darren Penhall. Van Dongen, die in Londen onder de Amerikaanse nationaliteit uitkomt, ging met 3-1 onderuit.

Het WK darts

Op het WK darts strijden 96 topspelers om de wereldtitel en 500.000 Britse ponden.

In totaal komen er nu nog elf Nederlanders in actie: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Richard Veenstra, Christian Kist, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Berry van Peer en Wessel Nijman. Ook Jules van Dongen (VS) en Jeffrey de Graaf (Zweden) doen mee, maar onder een andere nationaliteit.

Aangezien de beste spelers geplaatst zijn voor de tweede ronde, worden de eerste en tweede ronde door elkaar gespeeld.