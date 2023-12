Nederlandse Amerikaan Van Dongen meteen klaar op WK darts: 'Niet veel geslapen'

Van Dongen begon nog aardig. Na bijna een half uur stond het 1-1. De derde set ging met 3-0 naar Penhall, nadat Van Dongen te veel pijlen op de dubbel had gemist. Een 93-finish in de eerste leg van de vierde set, waarmee hij Van Dongen opnieuw brak, bleek de genadeklap.

"Dat had ik niet verwacht", aldus de in het Limburgse Meerssen geboren WK-debutant. "Ik zat er niet lekker in, dat is toch een stukje ervaring. Hier op het WK komt een andere druk kijken dan bij andere toernooien."

Jules van Dongen heeft in de eerste ronde van het WK darts verloren van de Australiër Darren Penhall. Van Dongen, die in Londen onder de Amerikaanse vlag uitkomt, ging met 3-1 onderuit.

De laatste set ging met 3-1 naar Penhall. In de laatste leg gooide de Australiër twee scores van 180, en eerder in de wedstrijd gooide hij al drie finishes van boven de 100 uit. Penhall speelt in de volgende ronde tegen Joe Cullen, de nummer 14 van de wereld.

Geluk met steun van vrouw

Voor Van Dongen zit de lange reis vanuit Missouri via Amsterdam naar Londen erop. Hij bracht de afgelopen dagen veel tijd door in het vliegtuig met zijn gezin. "Dus veel slaap heb ik niet gehad. Dat reizen is wel een dingetje."

Van Dongen vliegt telkens naar Europa voor toernooien. "Daar komen veel kosten bij kijken. Gelukkig heeft mijn vrouw een goede baan en steunt ze mij in alles. Ik heb een vijfjarenplan en zit pas in jaar twee. Dus de komende drie jaar zijn jullie nog niet van mij af."

Wel verliest de darter zijn PDC-tourkaart. Hij vliegt in januari naar het Duitse Kalkar om Q-School te gooien, het toernooi waarbij je weer een tourkaart voor de komende twee jaar kunt bemachtigen. Daarnaast maakt Van Dongen in april zijn debuut in Hollywood.