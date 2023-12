Tweede verdachte (17) opgepakt voor aanslag bij loodgieter Vlaardingen

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar een reeks van ontploffingen bij een loodgieter uit Vlaardingen. Het is een 17-jarige jongen uit Rotterdam, meldt Rijnmond. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie van afgelopen dinsdagnacht bij het huis van de loodgieter.

De Rotterdammer was bij zijn aanhouding in het gezelschap van een 16-jarige jongen. Die had een vuurwapen bij zich en is daarom eveneens aangehouden. Of hij betrokken is bij de explosies, wordt nog onderzocht.

Kort na de explosie van dinsdagnacht pakte de politie een 26-jarige Rotterdammer op. De rechter-commissaris besloot gisteren dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.

Acht aanslagen

Sinds april van dit jaar zijn er acht aanslagen geweest tegen de panden of voertuigen van de loodgieter uit Vlaardingen.

Na twee explosies in april verhoogde de politie de beveiliging rondom het bedrijfspand en het huis van de man, waar hij met zijn vrouw en dochter woont. Het bleef lang rustig, tot vorige week. In de nacht van 5 december ging er een explosief af bij een huis waar de bus van de loodgieter stond.

Gisterochtend was er weer een explosie, deze keer bij het bedrijfspand van de loodgieter. Dat was de zesde aanslag in een tijdsbestek van anderhalve week. De man is inmiddels ondergedoken. Het is niet duidelijk waarom hij het doelwit is van de aanslagen.