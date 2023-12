Viskotter die drie weken vastzat op zandbank bij Zandvoort is los

Op de livestream van NH Nieuws zagen kijkers hoe de boot vlot daarna de zee op ging. Ook in het echt trok de actie veel bekijks.

De viskotter die sinds 22 november muurvast zat op een zandbank voor de kust van Zandvoort, is daarvan losgekomen. Om 16.30 uur gingen slepers aan de slag om dat voor elkaar te krijgen tijdens het hoog water.

Bij deze vierde poging om de kotter weg te slepen werd gebruik gemaakt van een kabel van een Friese schipper, afkomstig van een gespecialiseerd bedrijf uit Harlingen. Die kabel had een trekkracht van 136 ton. De operatie verliep goed: al even na 16.30 uur was de 'Black Jack' losgetrokken.

Kabel kapot

Donderdag werd ook al een poging gedaan om de kotter van de kust los te trekken, maar die mislukte. De koppeling van de kabel met de sleepboot ging kapot en het lukte niet om die te herstellen voordat het hoog water voorbij was.

Nu lukte het dus wel om de kotter de zee op te slepen. De eigenaar vaart ermee naar de haven van IJmuiden, waar hij vandaan komt.