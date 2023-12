Vanavond op tv: Nederlands bedrijf handelt illegaal met Rusland • Israël doodt per ongeluk gijzelaars

Verslaggever Siebe Sietsma deed in onder meer Duitsland en Litouwen onderzoek naar de sanctiewetten die op allerlei schimmige manieren worden omzeild. In de studio van Nieuwsuur vertelt hij wat hij allemaal ontdekte.

Een bedrijf uit Voorschoten stuurde voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland. Dat mag niet, want sinds de oorlog met Oekraïne gelden allerlei handelsrestricties.

Gedode gijzelaars in Gaza

De drie Israëlische gijzelaars van Hamas die per ongeluk door het Israëlische leger zijn gedood in de Gazastrook droegen een witte vlag. Ze zijn beschoten in strijd met de Israëlische regels, erkende een functionaris.

Hoe kon het gebeuren dat het leger vuurde op eigen burgers? We spreken onder meer met een nabestaande van een van de gedode gijzelaars.