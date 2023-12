Van der Poel oppermachtig bij rentree in de modder, in 'achtertuin' Van Aert

Een ijzersterke Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag zijn rentree in het veldrijden opgeluisterd met een fraaie overwinning. Nota bene in Herentals, de woonplaats van zijn concurrent Wout van Aert. De Belg ontbrak bij de wedstrijd in zijn 'achtertuin'. Van Aert heeft gekozen voor een ander programma.

Van der Poel zei voor de start tegen Sporza dat hij de voorbije weken slechts drie keer op zijn crossfiets was gesprongen. De alleskunner, die behalve in het veld ook de regerend wereldkampioen op de weg is, schoot in Herentals uit de startblokken en nam meteen de leiding in de derde van de acht wedstrijden die meetellen voor de X20-trofee.

Het leek wel of hij vleugels had op weg naar zijn 150ste profoverwinning. Halverwege ging hij even onderuit, maar hij herpakte zich zonder problemen.