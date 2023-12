Miedema kan Arsenal niet aan koppositie helpen, verlies bij Londense rivaal Spurs

Vivianne Miedema speelde haar 100ste wedstrijd in de WSL. Ze maakte in die reeks maar liefst 78 doelpunten en gaf 34 assists. De Oranje-spits, die langzaam terugkeert van een zware knieblessure, begon zaterdagmiddag wel op de bank in Londen. De andere international, Victoria Pelova, mocht bij Arsenal wel beginnen aan het duel.

De Noord-Londense derby in de Women's Super League (WSL) is gewonnen door Tottenham Hotspur. De Spurs waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor Arsenal, dat daardoor verzuimde om de koppositie in de Engelse voetbalcompetitie over te nemen van Chelsea. De ploeg blijft nu steken op de tweede plek.

Martha Thomas opende halverwege de tweede helft met een schot in de linkerhoek wel de score. In de 66ste minuut viel Miedema in. De topscorer van Oeranje kreeg in de slotfase nog een kans, maar schoot over.

Eerder deze week had Arsenal de Spurs nog uitgeschakeld in de strijd om de Conti Cup. Het bekerduel eindigde in 3-3, waarna The Gunners de penaltyserie overtuigend met 5-1 wonnen.