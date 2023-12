Molenaar vervangt geblesseerde Polman bij handbalsters voor strijd om vijfde plek

Kim Molenaar, spelend voor de Deense club København Håndbold, heeft zich vandaag bij het Nederlands vrouwenhandbalteam gevoegd.

Molenaar (21) vervangt Estavana Polman, die na de verloren kwartfinale tegen Noorwegen is afgehaakt met een kuitblessure. Molenaar is net als Polman linkeropbouwspeelster.

De handbalsters spelen zondag in het Deense Herning tegen Duitsland om de vijfde plaats.

Gunstiger indeling OKT

Vrijdag won de ploeg met 28-25 van Montenegro, waardoor de vijfde plek in de eindstand nog haalbaar is. Die plek geeft een gunstiger indeling op het olympisch kwalificatietoernooi in april.

De finale van het WK gaat zondag tussen regerend wereldkampioen Noorwegen en olympisch kampioen Frankrijk.