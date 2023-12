Gedode gijzelaars 'doodgeschoten in strijd met de Israëlische regels'

De drie Israëlische gijzelaars van Hamas die per ongeluk door het Israëlische leger zijn gedood in de Gazastrook droegen een witte vlag, heeft het leger bekendgemaakt.

Het gebeurde in een gebied waar zware gevechten zijn en waar Hamas-militanten in burgerkleding opereren en andere methodes gebruiken om de tegenstander te misleiden, is de lezing van het leger. De gijzelaars zijn beschoten in strijd met de Israëlische regels, erkende een functionaris.

'Militair voelde zich bedreigd'

Volgens een hoge officier zag een militair drie verdachte mensen uit een gebouw komen, enkele tientallen meters verderop. Ze droegen geen bovenkleding en een van hen droeg een stok met daaraan een geïmproviseerde witte vlag.

De militair, die dacht dat het een val was van Hamasstrijders, voelde zich volgens de legerofficier bedreigd en opende het vuur. Hij riep dat het terroristen zijn. Twee van de gijzelaars waren op slag dood.

De derde gijzelaar raakte gewond. Hij trok zich terug in het gebouw waar de gijzelaars uitkwamen en riep in het Hebreeuws om hulp. Daarna kwam hij nog een keer naar buiten en rende toen weer naar binnen.

Israëlische militairen, die nog steeds dachten dat ze te maken hadden met een Hamasstrijder die hen in een val probeerde te lokken, gingen het gebouw binnen en schoten hem dood.

Mogelijke valstrik

In het eerste rapport over het incident staat volgens de Israëlische krant Haaretz dat in het gebied waar het gebeurde twee dagen eerder een gebouw was gezien waar op een muur "Help! Drie gijzelaars" was geschreven. Het gebouw werd door het leger daarna gemarkeerd als mogelijke valstrik.

Het leger onderzoekt nu of dit de plek was waar de gijzelaars oorspronkelijk werden vastgehouden en of ze misschien waren achtergelaten voordat ze probeerden te ontsnappen.

In Israël is geschokt gereageerd op de gebeurtenissen. Familieleden van de gijzelaars demonstreerden gisteravond in Tel Aviv samen met honderden sympathisanten tegen het Israëlische leger. Dat geeft volgens hen voorrang aan de strijd tegen Hamas in plaats van het bevrijden van de gijzelaars.