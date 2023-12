Emir van Koeweit overleden, 40 dagen nationale rouw

De emir van Koeweit is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn dood werd vanmorgen op de staatstelevisie bekendgemaakt. De programma's werden onderbroken en er werd voorgelezen uit de koran. De emir lag sinds een paar weken in het ziekenhuis. Over de doodsoorzaak is niets gezegd.

In Koeweit is een periode van 40 dagen nationale rouw afgekondigd. Alle overheidsgebouwen zijn drie dagen gesloten.

Halfbroer

Sjeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah was in 2020 aan de macht gekomen, na het overlijden van de vorige emir, die ook zijn halfbroer was. Daarvoor was Nawaf minister van Binnenlandse Zaken en plaatsvervangend hoofd van de nationale garde.

Waar zijn voorganger Sabah werd geroemd als bemiddelaar in de regio, heeft Nawaf in zijn driejarige bewind weinig opvallends gedaan. Het was een korte periode die werd gekenmerkt door politieke onrust en kritiek op de Sabah-familie vanuit de oppositie.

Nawaf wordt opgevolgd door Sjeik Meshal Al-Ahmad Al-Jaber, zijn halfbroer die 83 jaar oud is. Meshal had een groot deel van de bewindstaken in 2021 al overgenomen vanwege de zwakke gezondheid van Nawaf.