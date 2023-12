Belgische jongeren gewond door explosie gasfles, twee in levensgevaar

In Lokeren in België zijn acht jongeren tussen de 14 en 20 jaar gewond geraakt toen een gasfles explodeerde. Twee jongens hebben zware brandwonden en verkeren in levensgevaar, meldt VRT Nieuws.

De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen en gespecialiseerde brandwondencentra gebracht, verspreid over Vlaanderen.

De gasfles ontplofte op de zolderverdieping van een woonhuis. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigde aan de VRT dat er propaangas in de gasfles zat en gaat uit van "een spijtig ongeval". Propaangas wordt gebruikt voor onder meer boilers, barbecues, draagbare kachels en om te koken.

Door de explosie ontstond brand, de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Wel is er veel rookschade en is het huis onbewoonbaar verklaard. De moeder van een van de slachtoffers was beneden in de woning en bleef ongedeerd.