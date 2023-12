Lokale Oekraïense politicus gooit granaten in raadsvergadering, 26 gewonden

Een lokale politicus heeft gisteren in de West-Oekraïense regio Transkarpatië handgranaten laten ontploffen tijdens een raadsvergadering. Daarbij vielen zeker 26 gewonden, meldt de Oekraïense nationale politie. Zes van hen zijn zwaargewond.

De man heet Serhi Batryn, zegt de lokale nieuwswebsite Zakarpattya 24. Hij zat als plaatsvervanger in de dorpsraad van Keretsky en is lid van Sluha Narodu (Dienaar van het Volk), de partij van president Zelensky.

Batryn zou voordat hij de granaten gooide met zijn mede-raadsleden ruzie hebben gemaakt over een verhoogde toelage voor het hoofd van de dorpsraad. Op dat moment werd in de raad de begroting van 2024 besproken. Volgens de lokale mediabron liep de man weg en kwam hij terug met meerdere handgranaten.

Explosies

Op beelden is te zien hoe hij naar binnen loopt, de granaten uit zijn zak haalt, de pinnen verwijdert en er twee de kamer ingooit die vervolgens ontploffen.

Bij de man thuis is huiszoeking gedaan. Er werd een briefje gevonden waaruit bleek dat hij de aanslag voorbereidde. Aanvankelijk werd gemeld dat de verdachte was overleden, later meldde de politie dat hij was gereanimeerd. Volgens Zakarpattya 24 ligt de man zwaargewond in het ziekenhuis.

Op videobeelden is te zien hoe rustig wordt gereageerd als de man binnenkomt. Daarna pakt hij de granaten. Deze video kan schokkende beelden bevatten: