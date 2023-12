Wembanyama wint na 18 nederlagen wel van Lebron James en Lakers

De druk is er voor even vanaf bij Victor Wembanyama. De afgelopen tijd waren in de NBA alle ogen gericht op het Franse wonderkind. Niet alleen vanwege zijn veelbesproken komst bij de San Antonio Spurs, maar ook vanwege de serie van 18 nederlagen op rij.

Afgelopen nacht zetten Wembanyama en de basketballers van San Antonio Spurs een punt achter die negatieve serie. Uitgerekend tegen de LA Lakers, de ploeg van de grote vedette Lebron James.

De 19-jarige Wembanyama was goed voor dertien punten, vijftien rebounds en vijf assists. De 38-jarige James tekende voor 23 punten, zeven rebounds en veertien assists. Topscorer Devin Vassell stond met 36 punten aan de basis van de zege van de Spurs (129-115).

Opnieuw nederlaag Pistons

Detroit Pistons ging voor de 22e keer op rij onderuit in de NBA. De formatie verloor dit keer van Philadelphia 76ers (124-92). Joel Embiid was met 35 punten en 13 rebounds de uitblinker bij de winnende ploeg.

Detroit Pistons leed nog nooit eerder 22 nederlagen op rij.