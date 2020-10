Ook in Heerenveen gaat Van Hecke razendsnel: 'Kan er een boek over schrijven'

Jan Paul van Hecke op de tribune van sc Heerenveen - NOS

Bij het dit seizoen uitstekend gestarte sc Heerenveen gaat de meeste aandacht uit naar het duo Veerman & Veerman (spelmaker Joey en spits Henk). Maar achterin heeft ook nieuweling Jan Paul van Hecke zich in korte tijd onmisbaar gemaakt bij de verrassende medekoploper. Voor wie de loopbaan van de 20-jarige Zeeuwse voetballer onder de loep neemt, is dat even verrassend als logisch. Verrassend omdat Van Hecke nog maar twee jaar geleden met VV Goes promoveerde naar de derde divisie, maar logisch omdat het sindsdien pijlsnel is gegaan met de linksbenige centrale verdediger. Luister hieronder naar de radioreportage van Jan-Kees van der Kun over en met Jan Paul van Hecke.

"Wij vallen van de ene verbazing in de andere", zegt Jan Poortvliet, de oom van Van Hecke. De oud-speler van PSV en Oranje heeft in zijn rijke carrière het nodige meegemaakt - hij speelde de WK-finale van 1978, - maar hij is danig onder de indruk van de sprongen die zijn neefje in korte tijd heeft gemaakt. "Ik ben enorm trots. Jan Paul is gewoon een winnaartje. Hij is iemand die zichzelf graag bewijst en alles eruit wil halen. En daarom heeft hij dit bereikt. Het is een sprookje." "Ja, het gaat bizar snel", vindt ook Van Hecke zelf. "Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven."

Jan Paul van Hecke tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen - ANP

Dat boek begint dus bij VV Goes, de club waarvoor Van Hecke zichzelf over tien jaar nog zag spelen, ware het niet dat NAC Breda bij hem aanklopte toen hij het profvoetbal eigenlijk al uit zijn hoofd had gezet. Bij NAC speelde Van Hecke vorig seizoen zijn eerste elf wedstrijden in de eerste divisie en maakte hij een mooi bekeravontuur mee. En dat bleef niet onopgemerkt. Verslagje in de krant Na zijn sterke optredens tegen Steven Bergwijn en Myron Boadu tijdens de bekerzeges op PSV en AZ stond Van Hecke plotseling vol in de belangstelling. "Vroeger stond er weleens een verslagje van Goes in de PZC, dat knipte mijn vader dan uit, maar nu zag ik mijn naam ineens overal opduiken."

Opwinding bij Jan Paul van Hecke als speler van NAC Breda - ANP

Er werd onder andere geschreven dat AS Monaco hem zou willen kopen. "Dat leek mij een beetje te ver gaan, maar mijn zaakwaarnemer zei dat het echt waar was. Ik ben daar dus op gesprek gegaan en de clubs waren er al uit, maar ik had niet het gevoel dat ik echt kans maakte op speeltijd in Monaco, dus ik heb het toch maar niet gedaan." Toen er een club uit de Premier League kwam, zijn droomcompetitie, en hem bovendien een duidelijker plan werd gepresenteerd, hapte Van Hecke wel toe. Brighton & Hove Albion is nu zijn werkgever, maar onderdeel van het plan is speelminuten maken in de eredivisie. Strijder Dat gebeurt nu op huurbasis bij sc Heerenveen. Trainer Johnny Jansen is er heel blij mee. "JP doet het gewoon heel erg goed, dat had ik al snel door. Het komt door zijn geweldige karakter dat hij zulke grote stappen zet. Hij is een strijder, die knokt voor elke centimeter. En ik denk dat hij nog wel een paar heel mooie stappen gaat maken." Dat kan Van Hecke zondagmiddag al doen. Want dan is Ajax de tegenstander en moet hij aanvallers van Champions League-niveau onschadelijk maken. Hoewel de opstelling van Ajax nog niet bekend is, gaat Van Hecke ervan uit dat hij Dusan Tadic treft in de spits, maar hij schrikt er niet van terug. "Een speler van wereldklasse, ik kijk ernaar uit."