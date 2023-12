Veerman waant zich soms onoverwinnelijk met PSV: 'Er zit iets in deze ploeg...'

Het huidige PSV krijgt steeds meer trekjes van een onoverwinnelijke machine, zoals de club dat bijvoorbeeld in het verleden in twee periodes onder Guus Hiddink ook was. Ongeslagen koploper in de eredivisie, achtstefinalist in de Champions League en ook nog actief in de KNVB-beker.

Middenvelder Joey Veerman vertelt bevlogen, zoals we dat van hem kennen, over het bijzondere seizoen dat hij tot nu toe in Eindhoven beleeft.

"Je voelt gewoon iets in deze ploeg...", vertelt hij. "Iedere keer wanneer wij het veld oplopen, hebben wij het gevoel: wie kan van ons winnen? Het is lastig uit te leggen, ik denk dat iedereen dat gevoel bij ons heeft."

Koning van de assist

Veerman is een van de drijvende krachten achter het succes van PSV, dat zondagavond in Alkmaar tegen AZ (aftrap 20.00 uur) zijn perfecte score van vijftien overwinningen wil uitbreiden.

Hij is momenteel met negen voorzetten de koning van de assist in de eredivisie. De nummer twee op die lijst? Zijn ploeggenoot Johan Bakayoko met acht assists. Het geeft een indicatie van het ijzersterke seizoen dat PSV tot nu toe beleeft.