Vallen (in laatste bocht) en toch winnen: shorttrackgoud op aflossing, brons Velzeboer

Zuid-Koreaanse shorttrackers versla je niet zomaar. En als je de Zuid-Koreanen kunt verslaan in Seoul, het shorttrackmekka van de wereld, dan telt dat dubbel. Maar dan zul je wel moeten strijden om elke centimeter, want voor eigen publiek geven ze niets cadeau. Dat bleek vandaag in de finale van de gemengde aflossing bij de wereldbekerwedstrijden in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Vrijwel de hele race was gedomineerd door de Nederlandse shorttrackers, met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Jens van 't Wout. Van 't Wout mocht het afmaken, maar kreeg het in de laatste bocht aan de stok met thuisrijder Park Ji-won. Het gevolg: innig verstrengeld vlogen beide schaatsers op volle snelheid in de boarding.

Struikelen in het zicht van de finish, heet dat. Toch kwam het goed. Na lang beraad besloot de jury namelijk dat de finale over moest, maar dan zonder de Zuid-Koreanen die verantwoordelijk werden gehouden voor de schuiver. Van 't Wout gebruikte de tijd om zijn schaatsen te laten repareren,

Xandra Velzeboer is derde geworden op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul. Een ronde voor het einde reed Velzeboer nog aan de leiding, maar ze kon niet voorkomen dat de Belgische Hanne Desmet en de dit seizoen vrijwel ijzersterke Amerikaanse Kristin Santos-Griswold haar voorbijstaken. In een spannende eindsprint was Desmet uiteindelijk de beste. Voor de Belgische, die in Montréal al twee keer op de 1.500 meter zegevierde, was het de derde wereldbekerzege dit seizoen. Jens van 't Wout greep net naast de medailles op de 1.500 meter, maar speelde later wel een hoofdrol in de gouden gemengde aflossing.

Consternatie op gemengde aflossing Van 't Wout, Velzeboer, Teun Boer en Selma Poutsma gingen het grootste deel van de finale van de gemengde aflossing aan de leiding. Na bijna 2.000 meter kwam het aan op een lijf-aan-lijf-gevecht tussen Van 't Wout en Park Ji-won in de laatste bocht. Geen van beiden wilde van wijken weten en dus schoven ze beide hard de boarding in. Italië dacht de lachende derde te worden, maar na een chaotische fase waarin Van 't Wout zijn materiaal liet repareren en de jury de tijd nam om tot een besluit te komen, moest de race worden overgedaan.

Zonder de Zuid-Koreanen, die verantwoordelijk werden gehouden voor de val, schaatsten de Nederlanders (met Kay Huisman voor Boer) vervolgens gedecideerd naar de winst. Italië werd tweede. De Verenigde Staten eindigden als tweede. Omdat de Verenigde Staten in die tweede finale ook gediskwalificeerd werden, reikte de jury de bronzen medailles uit aan zowel de VS als Zuid-Korea. Voor Nederland is het de tweede overwinning op rij op dit onderdeel. De ploeg van Niels Kerstholt gaat ook aan de leiding in de wereldbekerstand.

Verjaardagscadeautje Van Oorschot Diede van Oorschot schonk zichzelf een fraai verjaardagscadeau met haar eerste finaleplaats in de wereldbeker. In de halve finale op de 1.500 meter profiteerde de maandag 20 jaar geworden Utrechtse van een valpartij van de Zuid-Koreaanse Park en de diskwalificatie van de Italiaanse winnares Arianna Sighel. Ook een actie van Van Oorschot werd onderzocht, maar zij ging vrijuit.

Een samenvatting van de finale van de 1.500 meter voor vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul, met de Nederlandse Diede van Oorschot. - NOS

Tussen de grote vrouwen in de finale ging het nog wat te hard. Ze keek haar ogen uit, maar moest de hele race genoegen nemen met een plek in de staart van het veld. Kim Gil-li, leidster in de wereldbekerstand, bracht het thuispubliek op de banken met haar derde zege op deze afstand (en haar vierde in totaal) dit seizoen. De Amerikaanse Corinne Stoddard werd tweede, voor de Chinese Gong Li. Michelle Velzeboer ging hard onderuit in de B-finale, kreeg daarbij een schaats tegen haar bovenbeen en kon daardoor niet meer in actie komen in de halve finales van de 3.000 meter aflossing later op de dag. Mogelijk komt ze morgen wel in actie in de finale, want die werd door de Nederlandse vrouwen met de tweede plaats achter Canada veilig gesteld.

Van 't Wout vierde Ook de mannen plaatsten zich voor de finale van de ploegaflossing. Nederland was Zuid-Korea de baas, zelfs zonder Jens van 't Wout. Die kreeg rust na een drukke dag, waarin hij ook de finale van de 1.500 meter betwistte. Na een potje stuivertje wisselen kwamen thuisrijder Hwang Dae-heon en de Canadees Steven Dubois uiteindelijk beiden vallend over de finish. Uit de finishfoto bleek dat de Canadees daarbij als eerste over de streep kwam.

Van 't Wout eindigde als vierde, achter een andere Canadees: Pascal Dion.