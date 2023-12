Skateboardsters Zwetsloot en Oldenbeuving lopen finale mis bij WK in Tokio

Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving zijn er bij de WK skateboarding niet in geslaagd de finale van het onderdeel 'street' te bereiken. In de halve finales was een plek bij de beste acht skateboarders vereist: Zwetsloot werd tiende, Oldenbeuving dertiende.

Zwetsloot werd bij de Olympische Spelen in 2021 nog knap vijfde en dat had ook nu volstaan voor een finaleplaats. Bij het WK - ook in de Japanse hoofdstad, maar niet op dezelfde baan - was de concurrentie echter groter. Zo nam ze het in de halve finales op tegen niet alleen Oldenbeuving, maar ook tegen liefst zeven skateboardster uit Japan.

Een van die Japansen wist ze achter zich te houden, maar met een totaal van 219,24 punten voor haar drie beste tricks kwam ze zeven puntjes tekort voor de finale. Oldenbeuving kwam met haar beste drie tricks tot een totaal van 191,92 punten.

Liefst vijf Japanse vrouwen plaatsten zich voor die finale. De beste score (259,56) in de halve finale was echter voor de Australische Chloe Covell.