PSV-opponent Granada profiteert van rode kaart Sevilla en klimt naar tweede plaats

Granada heeft in aanloop naar het Europa League-duel met PSV goede zaken gedaan in de Spaanse competitie. De nummer tien van La Liga won in eigen huis met 1-0 van Sevilla en klom daarmee naar de tweede plaats in de stand, achter koploper Real Madrid.

Luuk de Jong begon bij Sevilla op de bank en zag dat zijn ploeg ontsnapte aan een vroege achterstand. Toch was de eerste grote kans voor zijn ploeg. Na een mooie voorzet van Jesús Navas kopte Joan Jordán net naast.

Erg gelukkig was Jordán sowieso niet in de eerste helft, want de Spaanse middenvelder kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten.

Gevaarlijk Granada

In de tweede helft, waarin De Jong het veld in kwam voor Carlos Fernández, waren de eerste kansen opnieuw voor Sevilla. Munir El Haddadi verraste de keeper met een schot in de korte hoek, maar raakte de paal.

Granada, dat donderdag op bezoek gaat bij PSV, kreeg in de slotfase de grootste kansen en benutte er uiteindelijk ook één. Na een grote kans voor Antonio Puertas was Sevilla-doelman Yassine Bounou uiteindelijk kansloos op een kopbal van Yangel Herrera: 1-0.

Karim Rekik bleef het hele duel op de bank bij Sevilla. Oussama Idrissi (ex-AZ) maakte geen deel uit van de selectie.