Wekdienst 16/12: Uitspraak tegen 'sjoemelkardinaal' • Sunak spreekt Meloni over migratie

Goedemorgen! Na 2,5 jaar en 85 zittingen wordt vandaag het vonnis geveld in de zaak rond kardinaal Angelo Becciu. Hij wordt verdacht van gesjoemel in een grote vastgoeddeal.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een rechtbank in het Vaticaan doet uitspraak tegen kardinaal Becciu. Hij wordt verdacht van gesjoemel in een grote vastgoedzaak. Ook negen anderen staan terecht.

De Britse premier Sunak overlegt in Rome met zijn Italiaanse collega Meloni over illegale migratie.

In Suriname is vandaag een grote bijeenkomst bij het kantoor van de partij van Desi Bouterse. Nog vijf dagen en dan hoort de oud-president of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor de Decembermoorden uit 1982.

In de eredivisie zijn drie wedstrijden: Utrecht speelt tegen RKC, Heerenveen ontvangt Volendam en Excelsior neemt het op tegen Go Ahead Eagles.

Wat heb je gemist?

Friends-acteur Matthew Perry b lijkt te zijn overleden door de acute gevolgen van ketamine. Volgens diverse Amerikaanse media staat dat in het autopsierapport. Er zou geen sprake zijn van een overdosis. Zijn dood wordt gezien als een ongeluk.

De acteur had de laatste 19 maanden geen drugs meer gebuikt. Hij gebruikte ketamine tegen een depressie. Perry - die jarenlang de rol van Chandler Bing speelde - werd eind oktober dood gevonden in de jacuzzi in zijn woning in Los Angeles. Hij was 54 jaar.

Ander nieuws uit de nacht:

Game-uitgever Activision Blizzard schikt in intimidatie-zaak: De uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft was aangeklaagd voor discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Activision Blizzard heeft de zaak nu geschikt voor bijna 43 miljoen euro en heeft beterschap beloofd.

Dode aangetroffen na woningbrand in Vlissingen: De brandweer kreeg rond 01.30 uur de melding van de woningbrand. Die was binnen een half uur onder controle, meldt Omroep Zeeland. Vlak daarna werd de dode gevonden.

En dan nog even dit:

Veel wisten we al wel over de Nachtwacht, maar toch nog niet alles. Rembrandt van Rijn blijkt een speciale techniek gebruikt te hebben om het enorme doek te beschermen tegen vocht. De schilder bracht loodhoudende olie aan. Dat was nodig omdat het schilderij destijds op een vochtige plek kwam te hangen, tegen een buitenmuur.