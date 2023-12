Vonnis in vastgoedproces dat Vaticaans rechtssysteem op de proef stelt

Na twee en een half jaar en 85 zittingen wordt vanmiddag het vonnis bekend in het spraakmakende Vaticaanse vastgoedproces dat in 2021 van start ging. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de uitspraak van de rechters. In de loop der tijd is het proces uitgegroeid tot een testcase van het Vaticaanse rechtssysteem. Tegen de belangrijkste verdachte, de Italiaanse kardinaal Becciu, is een jarenlange celstraf geëist. Hij zou onder meer een greep hebben gedaan in een liefdadigheidsfonds van de paus. De rechtszaak wordt gekenmerkt door vele onverwachte wendingen. In de Vaticaanse wandelgangen wordt wel gesproken van 'het proces van de eeuw'. Miljoenenverlies op duur pand in Londen Het begon allemaal toen paus Franciscus wegens allerlei wantoestanden besloot de bezem te halen door de financiële afdeling van de curie, het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk. Onderdeel daarvan was een onderzoek naar een investering van 350 miljoen euro in vastgoed in de Londense wijk Chelsea. Daar zou een voormalig pand van warenhuis Harrods worden verbouwd tot chique appartementen. De investering werd gedaan in de periode 2014-2018. Mede als gevolg van de Brexit liep de zaak spaak en moest het Vaticaan het pand uiteindelijk met 140 miljoen euro verlies verkopen.

Dit is het bewuste pand aan Sloane Avenue in Londen - Foto: AFP

Verantwoordelijk voor die investering was de Italiaanse kardinaal Angelo Becciu, destijds een hoge functionaris binnen het Staatssecretariaat, het Vaticaanse ministerie van Algemene Zaken. Verder betrokken zijn enkele van zijn medewerkers, een bankier, een advocaat, een financiële tussenpersoon, een accountant en twee voormalige topmannen van de Vaticaanse toezichthouder. De aanklachten zijn verduistering, machtsmisbruik, corruptie, witwassen, fraude en het aanzetten tot meineed. De aandacht van de wereldpers richtte zich vooral op Becciu. Hij is de eerste kardinaal ooit die voor de wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad moest verschijnen.

Angelo Becciu is de eerste kardinaal die voor de Vaticaanse rechter moet komen - Foto: EPA

Becciu en de andere negen verdachten ontkennen schuld. Volgens de kardinaal had paus Franciscus de vastgoeddeal goedgekeurd. De aanklagers zeggen dat de kardinaal voor de financiering ervan een greep heeft gedaan in de opbrengsten van de Petruspenning. Dat zijn de giften van gelovigen voor de armen. Hij zou zelfs geld uit het persoonlijke fonds voor liefdadigheid van de paus hebben gebruikt. Toen het project misliep, bleek hiervan niets terug te vinden in de boeken. Er zijn nog meer aanklachten tegen Becciu. Hij zou Vaticaans geld naar zijn twee broers hebben doorgeschoven en projecten van Cecilia Marogna hebben gefinancierd. Marogna is een vrouw die zo lijkt weggelopen uit een James Bond-film. Als "deskundige op het gebied van internationale betrekkingen" zou ze een half miljoen euro van de kardinaal hebben ontvangen om te bemiddelen in de ontvoeringszaak van een Colombiaanse non in Mali. De non kwam vrij, maar een flink deel van het geld werd door Marogna besteed aan Prada-tassen en dure parfums. Interne vetes en pauselijk ingrijpen In de loop van het proces kwamen ook allerlei interne Vaticaanse vetes en aan het licht. Zo bleek de belangrijkste getuige van de aanklagers, monseigneur Alberto Perlasca (onder Becciu hoofd van de financiële administratie) zijn getuigenis te hebben voorbereid met behulp van een van de grootste vijanden van Becciu. Reden voor de verdediging om zijn geloofwaardigheid ernstig in twijfel te trekken.

Angelo Becciu kreeg in 2018 zijn kardinaalshoed van paus Franciscus - Foto: AFP