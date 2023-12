Game-uitgever Activision Blizzard schikt in intimidatie-zaak

De Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard heeft een schikking getroffen met een toezichthouder uit de staat Californië in een zaak die draait om intimidatie op de werkvloer. De game-uitgever schikt voor een bedrag van 46,8 miljoen dollar (42,9 miljoen euro), meldt persbureau Reuters dat de schikkingsovereenkomst heeft ingezien.

Het mensenrechtendepartement van de staat Californië (CRD) had het bedrijf in 2021 aangeklaagd vanwege beschuldigingen van discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Vrouwen zouden stelselmatig worden achtergesteld en geen kans maken op promotie. Er zou een cultuur heersen van van seksuele intimidatie. CRD sprak van een machocultuur binnen de organisatie.

De toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de uitgever van bekende games als Call of Duty en World of Warcraft. Een vrouwelijke werknemer zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende.

Eerlijke behandeling garanderen

In de schikkingsovereenkomst staat ook dat Activision Blizzard stappen moet zetten om eerlijke beloningen en promotiekansen te garanderen aan vrouwen. En vrouwen die tussen 12 oktober 2015 en 31 december 2020 voor het bedrijf werkten, moeten een financiële compensatie krijgen.

Als tegenprestatie trekt de CRD alle beschuldigingen in. "In de schikkingsovereenkomst heeft de CRD uitdrukkelijk erkend dat 'geen enkele rechtbank of onafhankelijk onderzoek enige beschuldiging heeft onderbouwd dat er sprake is van systematische of wijdverbreide seksuele intimidatie bij Activision Blizzard'", zei de videogamemaker in een verklaring.

Het bedrijf zei ook dat geen enkel onderzoek heeft aangetoond dat de raad van bestuur of de algemeen directeur ongepast heeft gehandeld bij het omgaan met gevallen van wangedrag op de werkplek.

In een soortgelijke zaak heeft Activision Blizzard in 2021 ook geschikt. Dat ging toen om een bedrag van omgerekend 16,5 miljoen euro. Het bedrijf werd in oktober overgenomen door Microsoft voor ruim 63 miljard euro.