Giuliani voor verkiezingsleugens veroordeeld tot enorme schadevergoeding

De oud-advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani, is door een Amerikaanse jury veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 148 miljoen dollar, zo'n 136 miljoen euro. Het geld gaat naar een moeder en dochter die bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren belast met het tellen van stemmen in de staat Georgia.

Giuliani uitte allerlei ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van de verkiezingsfunctionarissen, waarna de zwarte vrouwen werden bedreigd en belaagd. Giuliani was destijds de advocaat van president Trump. Die had de verkiezingen in Georgia verloren en probeerde wanhopig aan te tonen dat er was gefraudeerd, al was daar geen enkele aanwijzing voor.

Giuliani beweerde dat de vrouwen stemmen op Trump hadden verdonkeremaand en stemmen op zijn tegenstander Biden juist dubbel hadden geteld. Ook zouden ze hebben geknoeid met stemmachines. Voor die beweringen was helemaal geen bewijs, maar Giuliani bleef ze herhalen tot afgelopen week aan toe.

Haatberichten

Giuliani's advocaat gaf toe dat zijn cliënt er met de beschuldigingen naast zat, maar zei dat Giuliani niet verantwoordelijk is voor de haat die de vrouwen over zich heen kregen. De schuld daarvoor zou liggen bij een rechtse website die bewakingsbeelden publiceerde van het tellen van de stemmen.

De vrouwen, Wandrea Moss en haar moeder Ruby Freeman, getuigden indringend van de (racistische) haat, waar ze mee te maken kregen. Ze vertelden dat ze zoveel haatberichten kregen dat ze voor hun leven vreesden.

Een federale rechter had eerder al bepaald dat Giuliani schuldig was aan het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed en aan samenzwering. De jury moest de hoogte van de schadevergoeding bepalen.

'Absurd' bedrag

Moss vertelde dat ze paniekaanvallen heeft, bijna nooit haar huis uit komt en haar uiterlijk heeft proberen te veranderen. Freeman verklaarde dat woedende mensen op haar deur bonsden en dat ze doodsbang is om ergens te komen waar ze haar naam moet zeggen.

Giuliani, die ook oud-burgemeester van New York is, hoorde het vonnis onbewogen aan. Later zei hij de hoogte van het toegekende bedrag "absurd" te vinden.

Deze zaak is niet het enige juridische probleem voor de bondgenoot van Trump. Zo loopt er ook nog een strafzaak tegen hem voor het ondermijnen van de verkiezingsuitslag in Georgia.